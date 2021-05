A l’occasion de la Fête des Mères, le GAGM (Groupement associatif de Godinne) livrera gratuitement fleurs et viennoiseries aux mamans du village ce dimanche. « Une façon de faire vivre modestement mais sans risques COVID l’esprit des traditionnelles festivités printanières organisées chaque année à la même époque par les associations du village », indique le groupement. Cent mamans seront livrées. « Rien de plus simple : remplissez le formulaire en ligne (nom, prénom, adresse, une dédicace, un compliment…), et le dimanche 9 mai, de 8h à 12h les bénévoles masqués du GAGM feront le reste en apportant fleurs, croissants et pains aux chocolats à domicile dans le respect des mesures sanitaires.

Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVrVblCEPncHZQARs7EmGpHTCfejfuWNnmZ9bocTtZer-YnQ/viewform