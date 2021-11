Un vaste contrôle de police qui a mobilisé près de 70 policiers de plusieurs zones de l’arrondissement de Namur a été organisé sur la E411, à hauteur de Sovet (Ciney), dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sens Namur-Luxembourg. L'autoroute a été fermée à la circulation le temps du contrôle. Les véhicules devaient transiter par une aire de repos pour poursuivre leur route. 1.634 véhicules ont été contrôlés par les caméras ANPR et par un radar. 120 véhicules d'entre eux ont fait l'objet d'un contrôle plus approfondi et 8 PV judiciaires ont dressés, indique la police fédérale.

Cette action visait les déplacements d’auteurs dans le cadre de vols qualifiés dans les habitations, les car et home-jacking ainsi que le transport de stupéfiants comme les Go Fast. Mais la police s'intéressait également aux excès de vitesse et aux conduites sous influence(s).



Trois permis pour alcoolémie au volant et trois autres pour de la drogue au volant ont été retirés. 85 PV pour excès de vitesse ont été dressés et cinq perceptions immédiates sur des conducteurs étrangers ont été réalisées. La vitesse maximum constatée étant de 200km/h. Enfin, 8PV judiciaires ont été dressés.

Durant l'opération, une course-poursuite a par ailleurs été engagée avec un véhicule. Ses deux occupants ont pris la fuite à pied après avoir percuté un combi de police dans la commune de Houyet.



La Police Fédérale tient à rappeler que le succès de ce type d’opération, destinée à enrayer diverses activités criminelles qui font régulièrement des victimes, est compromis lorsque des informations sont diffusées en temps réel sur les réseaux sociaux notamment.