Hamois accueille une quinzaine de réfugiés ukrainiens

Drapeaux européen, belge, wallon et ukrainien flottaient, mardi en fin de journée sur la maison communale de Hamois, à Emptinne où un car venu de Bruxelles a amené 16 personnes dont 7 enfants et, parmi eux, un petit bout de 9 mois. Le car allait poursuivre sa route pour en déposer d’autres, à Tenneville et Bastogne, notamment.