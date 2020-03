Beau temps et fermetures d'écoles sont propices aux rassemblements.

L'administration communale de Hamois a fait fermer ce lundi l'ensemble des plaines de jeu qui se trouvent sur son territoire. « Nous ne faisons qu'appliquer ce qui se trouve dans l'arrêté ministériel et dans les recommandations du gouverneur de la province, pour éviter la cacophonie », explique la bourgmestre Valérie Warzée.

Des barrières Nadar ont été placées à différents endroits ainsi que de la rubalise. Avec un petit message explicatif. « On veut informer et sensibiliser les plus jeunes car les « congés » et le beau temps sont propices à ces rassemblements. Le bois didactique de Hamois est lui aussi interdit d'accès tout comme les églises.