Depuis l’arrivée de Pairi Daiza dans le paysage des parcs de loisirs, on a tendance à oublier que c’est du côté de Han-sur-Lesse que s’est ouvert le premier parc animalier de Wallonie. Au mois de juin 1971, Doris et Daniel, deux ours bruns venus de Suisse, étaient les premiers hôtes du site, connu jusque-là pour abriter ses célèbres grottes.

Tout avait commencé un an plus tôt quand la Société des Grottes de Han avait créé une réserve pour conserver le caractère naturel et sauvage du massif qui surplombait les grottes. C’est ainsi que la Réserve d’animaux sauvages fut ouverte au public le 13 juillet 1970.

Bien des années plus tard, Etienne Brunelle, actuel responsable du Parc Animalier, inspiré par des voyages dans les forêts de pins du Grand Nord, a rêvé de recréer ces paysages dans le Parc Animalier et d’y voir évoluer des ours bruns.

Au début de l’hiver dernier, le projet s’est enfin concrétisé. 1 500 tonnes de rochers de pierre bleue et 5 000 tonnes de terre et de remblais ont été déplacées ; plus de 500 arbustes et une centaine d’arbres plantés, 1 600 mètres de clôture posés et 400 m2 de zones humides aménagées. Un espace de près de deux hectares de rochers, de mares d’eau et de forêts de pin était né : la Colline aux Ours.

Ce nouveau paysage a été inauguré le 27 juin.

Cet espace de vie des ours fait près de deux hectares dans lequel ils peuvent gambader et découvrir des zones d’habitat semblables à celles de leur milieu naturel : une zone forestière dense ; une zone ouverte de régénération de végétation ; une zone d’empierrement avec des espaces d’eau.

De nombreuses essences d’arbres et d’arbustes indigènes ont été plantées afin de recréer au mieux le biotope de la région. Les visiteurs peuvent y découvrir des pins noirs, des aubépines, des hêtres, des érables, des chênes mais également de plus petites espèces comme de l’églantier, du genévrier ou encore du houx.

Ce petit coin de paradis accueille depuis peu trois nouveaux pensionnaires dénommés Björn, Olof et Jojo. Deux d’entre eux proviennent du Zoo de Copenhague au Danemark et le troisième du Boras Djurpark en Suède. Ce sont donc désormais cinq plantigrades qui ont ainsi rejoint de nombreuses autres espèces évoluant dans le Parc, choisies parmi celles qui vivent ou qui ont vécu dans nos régions.

On peut énumérer : le loup, le lynx, le glouton, le cheval de Przewalski, le renard polaire, le sanglier, le bouquetin, le tarpan, le daim, sans oublier le bison d’Europe ou l’auroch de Heck. Des noms qui évoquent l’Ardenne mythique au temps où selon la légende, saint Hubert y chassait le cerf.

Au total, ce ne sont pas moins de 600 animaux, répartis sur une superficie totale de 250 hectares. Le parc se visite à pied ou en safari-car.