Keysa, la femelle, est entrée en tanière le 14 avril 2020 et aurait mis bas le jour même, au vu du comportement des autres loups autour de la tanière. Après plusieurs jours sans en sortir, elle est aperçue avec des mamelles bien visibles, signe d’une naissance présumée.

Le 8 mai, un premier louveteau pointe le bout de son nez et le lendemain, les soigneurs, à l’affût, en observent pas moins de 6 ! En pleine forme, les 6 bébés explorent leur espace de vie et y déambulent sous le regard bienveillant de leur parents, Keysa et Geri. Un spectacle attendrissant dont les visiteurs profitent depuis la réouverture du Parc Animalier, ce jeudi 21 mai.

Les loups en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=LfcWit9OD3Q&feature=youtu.be

© dr



© dr