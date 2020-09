Chaque année, le Domaine des Grottes de Han organise des visites spéciales afin de faire profiter ses visiteurs de cet instant unique au milieu de son Parc et de ses 250 hectares de nature préservée. Ces visites sont encadrées pour respecter au mieux les animaux et bénéficier d’une écoute de qualité. Elles ont lieu au lever du jour ou au crépuscule, moments les plus propices pour apprécier, dans toute sa splendeur, ce spectacle naturel d’exception.

Plusieurs formules sont proposées au domaine afin d'admirer le brame au lever du jour dans le cadre d'une balade guidée à pied, au crépuscule en safari-car ou bien sous forme de safari photo au petit matin.

Réservation obligatoire : achat en ligne via le site Internet https://grotte-dehan.be/experiences/visites-speciales ou par mail à reservations@grotte-de-han.be. Le port du masque est imposé (à partir de 12 ans) dans les véhicules. Il est vivement conseillé, et pourra selon les circonstances être imposé, à d’autres endroits en fonction de l’affluence. Le nombre de places est limité !