En 2013, un Rochefortois a lancé un projet d'habitat groupé. Six personnes étaient impliquées jusqu'au jour ou deux d'entre elles ont voulu se retirer du projet. Le fondateur était poursuivi pour harcèlement envers elles. « On est dans un conflit de voisinage un peu particulier. On a un projet de vie commun entre plusieurs personnes qui n'arrivent pas à vivre ensemble malgré leur envie. Elles estimaient que le prévenu leur pourrissait la vie et qu'elles ne pouvaient vendre leur habitat à cause de lui », expliquait le parquet de Namur.

Tous les échanges se faisaient par mail. Comme convenu au départ. Certains d'entre eux n'étaient pas agréables. Le prévenu conseillait notamment aux parties civile de consulter un psy ou menaçait leur avocat, qu'il décrivait comme sans envergure, qu'il le payerait très cher. « Il était convenu que tous les échanges se fassent par mail. Si on commence à sortir quelques extraits, on ne va pas s'en sortir », précisait la défense. Si des propos déplaisants ont été tenus dans l'énervement, il ne s'agissait pour autant pas de harcèlement. Le prévenu a été acquitté ce mardi.