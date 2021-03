Dans la nuit de lundi à mardi, un individu, né en 1997, s’est présenté chez son beau-frère à Hastière dans le but de régler un conflit familial. Il était armé d’une pierre et lui a porté des coups au niveau du crâne. La victime a pu se réfugier dans la salle de bain mais souffre d’une fracture du crâne et est en incapacité de travail pour plusieurs jours.

L’auteur des faits a rapidement été interpellé et présenté devant le juge d’instruction qui l’a inculpé de tentative d’assassinat et l’a placé sous mandat d’arrêt.

Ce vendredi, il passera devant le chambre du conseil qui se prononcera sur la régularité de ce mandat d’arrêt et la nécessité de maintenir l’auteur des faits en détention préventive.