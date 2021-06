Depuis ce mardi 8 juin 2021, des travaux de bétonnage sont en cours au recyparc d’Havelange pour une durée de 2 semaines (sous réserve des conditions météo).

Le parc restera ouvert durant toute la durée des travaux.

Les recyparcs de BEP Environnement sont en constante évolution, tant dans la diversité des matières collectées que dans la fréquentation des citoyens. Les aménagements d’agrandissement sont donc nécessaires et sont menés progressivement dans les parcs. Cette fois, c’est au tour du recyparc d’Havelange, en exploitation depuis 1993, de connaitre une petite modification.

Ces travaux ont pour objectifs d’augmenter la capacité d’accueil des conteneurs grâce à un espace bétonné supplémentaire et de donner une plus grande disponibilité aux dépôts de matières comme les déchets verts en période estivale. Ces aménagements faciliteront l’exploitation du recyparc et augmenteront le confort des usagers.

Des perturbations ponctuelles liées au chantier seront possibles mais toutes les matières resteront disponibles durant la durée des travaux.