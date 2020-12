Après les 6 balades-jeux d’Olibrius (une expérience touristique qui a beaucoup de succès depuis 2014), la Maison du Tourisme Condroz-Famenne vient de créer de nouvelles balades mais non plus à réaliser avec un sac de jeu ou son smartphone mais avec un carnet d’énigmes de 28 pages.

Après le centre-ville de Ciney et Ohey (bois d’Haillot) voici la nouvelle aventure à Havelange (au Sawhis). "Il faut aider Taupetiveux à découvrir les arbres, les insectes, les animaux de la forêt On dit que le site du « Sawhis » regorge de petites surprises ! Attention parfois, il faudra faire des petits défis et résoudre des énigmes. A l’aide d’un roadbook, il faudra parcourir le site du Sawhis, un magnifique espace nature et santé et résoudre 15 énigmes. Quand la famille arrive au bout de l’aventure, elle découvrira l’ingrédient magique de la recette préférée d’Olibrius !