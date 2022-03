La zone de police Condroz-Famenne, en collaboration avec la Police Fédérale, le service des Douanes et le service taxe de la Région walonne, a mené ce jeudi un contrôle ANPR-vitesse sur le territoire des communes de Somme-Leuze et de Havelange, sur la N63, entre 6h30 et 16h30. Un contrôle radar était placé à Méan (Havelange) dans le sens Liège vers Marche-En-Famenne et un contrôle à Baillonville (Somme-Leuze) dans le sens Marche-En-Famenne vers Liège.

Le radar placé dans le sens Liège vers Marche-En-Famenne a contrôlé 2.650 véhicules. 141 perceptions immédiates ont été réalisées et trois P.V pour haute vitesse avec retrait du permis de conduire ont été dressés. La vitesse maximale mesurée était de 182km/h, au lieu de 120km/h.

Pour le radar placé à Baillonville, où la vitesse maximale autorisée était de 90km/h, 6.940 véhicules ont été contrôlés et 206 perceptions immédiates réalisées. Trois P.V pour haute vitesse ont été dressés et deux permis ont été retirés. Vitesse maximale mesurée : 161km/h.

Les service des douanes ont aussi mené plusieurs contrôles. Ceux-ci ont été santé pitié pour les conducteurs roulant au rouge, malgré les prix impayables des carburants depuis plusieurs semaines. Quatre amendes de 2.500€ pour infraction au mazout rouge ont été dressées. Au niveau des taxes, 22 procès-verbaux pour un montant de 17.841,26 euros (paiement sur place) ont été rédigés.

Enfin, plusieurs personnes ont été interceptées pour excès de vitesse car ils étaient étrangers, pour conduite sous produits stupéfiants et/ou alcool et dépassement dangereux. « Nous avons procédé à l’interception d’un conducteur sous l’influence de la boisson (1,35 Mg/LAAE) qui venait d’avoir un accident à Martelange sous influence de la boisson (1,04 Mg/LAAE) et qui après le retrait de son permis de conduire avait repris le volant avec son véhicule accidenté et qui avait plus que probablement continué sa consommation d’alcool sur le chemin", termine la Zp Condroz-Famenne.