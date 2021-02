En novembre 2018, un Bruxellois de 22 ans a été arrêté sur aire d’autoroute de la E411 située dans l’arrondissement de Dinant. "Deux policiers présents ont été interpellés par ses agissements suspects. Un contrôle avec un chien "drogues" et 123g d’héroïne ont été retrouvés dans deux caches différentes", indique le parquet de Namur ce mardi devant le tribunal correctionnel de Dinant.

L’homme rentrait d’Arlon où il avait l’habitude d’aller livrer ces produits stupéfiants. "J’étais un chauffeur. J’avais une idée de ce que je transportais mais je ne savais pas avec certitude ce dont il s’agissait. Je prenais la marchandise sur les aires de repos pour les livrer. Je touchais 80-100€ par course", explique-t-il. Le parquet de Namur précise que le prévenu n’était qu’un maillon de la chaîne. "Il avait un gsm personnel mais aussi un autre de fonction. Il y avait derrière lui tout un call-center qui lui disait quand et où livrer." L’enquête a permis de relever 9 trajets réalisés par le suspect, en 16 jours. Une somme de 2.000€ a été saisie. Selon le rapide calcul réalisé par le ministère public, un montant de 18.000€ doit être confisqué en plus de la peine de 2 ans de prison requise.

Deux ans et quelques mois après son interpellation, le jeune bruxellois vit aujourd’hui en Suisse où il a refait sa vie, après cinq mois de détention préventive en Belgique. Son avocate a plaidé le sursis simple. Jugement le 2 mars.