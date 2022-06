Douze mois avec sursis probatoire ont été requis, mardi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre d’un homme né en 1984 poursuivi pour des faits de menaces et d’incendie volontaire. Ceux-ci ont été commis le 21 juin 2019 à l’hôpital de Mont-Godinne.

Le prévenu avait déjà subi une hospitalisation d’un jour, la veille des faits, le 20 juin. "Il a dû subir un lavage d’estomac car il avait pris trop de médicaments", explique son avocat. Des médicaments qui lui avaient été prescrits en raison d’un problème de hanche qui durait déjà depuis un an.

Après le lavage d’estomac, l’homme a reçu l’autorisation de rentrer chez lui. Le lendemain, il s’est à nouveau rendu à Mont-Godinne pour y être hospitalisé. Ce second séjour a mal tourné. Il a menacé deux membres du personnel et a surtout voulu bouter le feu à un matelas. "Heureusement, les conséquences de cet incendie sont limitées mais elles auraient pu être plus dramatiques. Monsieur avait de vrais problèmes psychiques à cette époque", précise le parquet de Namur.

La défense indique que la médication suivie, couplée à un sevrage brutal au niveau du cannabis, a altéré la conscience de son client. Depuis, la situation est régularisée. Une suspension probatoire est demandée. Jugement le 28 juin.