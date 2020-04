Le chef dinantais Alain Gilain et son épouse Laurence Wery ont demandé un permis d’urbanisme il y a quelques mois pour modifier une habitation. Le dossier avance.

Entre le 17 et le 31 janvier dernier, un dossier relatif à une demande de permis d’urbanisme était consultable à l’Hôtel de Ville de Dinant. Celui-ci portait sur le projet de la famille Gilain, qui tient déjà l’Hostellerie Gilain à Liroux, qui souhaite faire de la propriété située au 15 rue Alexandre Daoust un hôtel d’une quinzaine de chambres. Un peu plus de deux mois plus tard, on apprend que la commune de Dinant a marqué son accord sur le projet et a transmis le dossier à la Région wallonne. "Il a été demandé à la famille Gilain, dans la lignée de celle du fonctionnaire délégué de la Région wallonne, de modifier quelques petites choses mais rien de bien important", explique l’échevin de l’urbanisme Thierry Bodlet. Il s’agit essentiellement de modifications esthétiques. "Comme l’escalier de secours extérieur qui était un peu trop visible. Le dossier avance et évolue dans le bon sens."