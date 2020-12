Un an avec sursis probatoire a été requis ce jeudi matin par le parquet de Namur à l'encontre d'une habitante d'Houyet. Celle-ci est poursuivie pour des faits de harcèlement commis entre janvier 2014 et juillet 2019 à l'encontre de ses voisins. Ce conflit a d'ailleurs fait l'objet d'un sujet sur l'émission « Image à l'appui » de RTL. Des dégradations lui sont aussi reprochées. Comme le fait d'avoir écrasé des œufs sur une porte de garage, d'avoir lancé ses mauvaises herbes ou de la mort aux rats chez ses voisins, d'avoir coupé des clôtures, etc. etc.

« C'est moi qui me fait harceler, je réplique », dit-elle. « Je me réveille le matin, j'ai un carreau cassé. Ils ont un poulailler. Les poules passent en dessous des fils, ils mettent dès lors des fils électriques sur ma clôture sans me demander mon avis. Leurs chiens sautent par dessus cette clôture et s'attaquent aux miens, on me lance des morceaux de bois quand je reviens d'une promenade sur le Ravel avec ma file,... », enchaîne-t-elle. Son avocate a d'ailleurs cité directement devant le tribunal quatre personnes concernées par ce conflit pour des faits de menaces, injures ou diffamation, notamment sur les réseaux sociaux. Selon elle, les torts sont partagés. C'est du 50/50. Le parquet de Namur n'a toutefois rien requis contre les quatre parties civiles car il n'y aurait pas suffisamment de charges à leur encontre.

« Ce dossier est lamentable. C'est du niveau du bac à sable. Mais je suis bien conscient que ça peut pourrir la vie des gens », a précisé le président du tribunal.

Jugement le 28 janvier.