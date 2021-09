C’est un quinquagénaire détruit par l’alcool qui a comparu ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel, pour six faits de violence conjugale commis à Somme-Leuze entre 2017 et 2020. S’il a aujourd’hui pris conscience de la problématique en acceptant d’être hospitalisé et en entrant dans un centre post-cure, il n’en a pas toujours été ainsi. "C’est une constante, vous étiez ivre en permanence. Il y avait aussi un souci d’alcool chez madame", a rappelé le président.

Le 20 décembre 2017, la victime présentait des éraflures aux bras tandis que des touffes de cheveux ont été retrouvées sur le plan de travail de la cuisine. Une nouvelle scène de violence a eu lieu le 8 février 2019. Le 10 octobre et le 5 novembre 2019, ce sont des coups de poing au visage que la victime a reçus. Le 4 décembre 2019, une fracture du pied a été constatée. "Ils se sont tous les deux présentés dans mon bureau et je sentais l’alcool. Monsieur m’a dit qu’il venait de boire une bière pour se relaxer", a rappelé la substitute Helène Mascart. Une nouvelle scène a eu lieu le 4 avril 2020. Le prévenu lui a tordu le bras, lui a cogné la tête contre une armoire et lui a mis un couteau sur la gorge. "Mon client a un problème d’alcool depuis ses 17 ans, il va bientôt en avoir 55", a indiqué son avocat qui plaide le sursis probatoire. Jugement le 6 octobre.