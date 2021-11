Coups simples, menaces, viol. Ces faits ont été commis le 21 mai 2021 par un Beaurainois de 57 ans sur son ex-compagne, invalide. L’homme était en aveux. Ce mercredi, il a écopé de 50 mois de prison assortis d’un sursis probatoire.

Le couple s’était séparé quelques mois plus tôt, en septembre 2020. Mais au lieu de partir, l’homme s’est incrusté au domicile de son ex et l’a fait vivre dans un climat de peur. Il n’avait pu trouver un autre logement. Il dormait au rez-de-chaussée et elle à l’étage. "Il a ignoré les demandes faites par son ex de respecter son intimité", a indiqué le parquet de Namur lors de la précédente audience.

En février 2021, la femme a fait l’objet d’une violente agression constatée par certificat. Le prévenu l’a également humiliée en diffusant sur Facebook des photos d’elle en petite tenue. "comme cela, on saura qui est la pute de Beauraing".

Afin de le faire partir, elle lui a fait croire qu’elle avait une nouvelle relation. Ce mensonge a eu l’effet contraire. L’homme l’a violée "pour la salir."

Des faits qualifiés de gravissimes sur une personne vulnérable, ce qui est une circonstance aggravante. "Tous les 15 jours, elle appelle en panique", indiquait la partie civile.

Le prévenu a déjà fait six mois de détention préventive. Pour la défense, difficile d’expliquer ce passage à l’acte. "Mais mon client regrette."