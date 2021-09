Un Couvinois né en 1972 a agressé son ancien beau-frère avec une lime en fer, le 28 août 2018. Il le suspectait d’entretenir une relation avec son ex-épouse, avec qui il est resté pendant 20 ans. Ex-épouse qu’il a par ailleurs menacée par écrit, deux jours plus tôt. "Je rendais parfois visite à un ami qui habite dans la même rue et je voyais le véhicule de mon ancien beau-frère chez elle. Je me suis mis en tête qu’ils entretenaient une relation. Je lui ai demandé plusieurs fois des explications mais il refusait de m’en donner", explique le prévenu qui indique avoir très mal vécu le divorce. "Je suis, en plus, dépressif chronique. J’avais arrêté de prendre mes médicaments et je consommais des stupéfiants", poursuit-il.

Le 28 août, il s’est rendu au petit matin chez son ancien beau-frère. Celui-ci partait travailler lorsqu’il a été interpellé. "Je ne lui ai pas sauté dessus. Je lui ai demandé des explications mais il m’a répondu qu’il n’avait pas le temps. Ça m’a énervé. J’ai ramassé un objet au sol et je lui ai porté un coup à la tête", ajoute-t-il. La victime a eu le lobe de son oreille gauche coupé et sa main droite perforée. Le frère du prévenu, qui habite juste à côté, a dû intervenir.

Pour le parquet de Namur, l’agresseur n’a pas ramassé la lime par terre mais est venu avec. De quoi retenir la circonstance de préméditation. La défense a plaidé des conditions probatoires. Jugement le 6 octobre