L’Une peine de travail de 150h a été prononcée, ce mercredi par le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre d’un Cinacien poursuivi pour avoir tabassé sa compagne le 2 février 2019.

Il avait quitté le domicile en matinée pour faire des courses et n’est rentré que vers 23h, après avoir bu 6 litres de bière avec un ami. Il a alors voulu questionner sa femme sur une présumée ancienne relation extraconjugale. Il en est vite venu aux mains. La victime a souffert d’une incapacité de travail de 30 jours. "Il lui a porté des coups puis l’a couchée au sol. Il s’est mis à califourchon sur son thorax et l’a à nouveau frappée au visage. Il l’a ensuite traînée au sol", a précisé la partie civile. La victime a notamment souffert de nombreux hématomes au visage, d’une plaie au coude qui a dû être suturée, de touffes de cheveux arrachées, de deux côtes fracturées et d’une fracture de l’arête nasale.