On n’est pas passé loin du drame, le 29 novembre 2017 à Ciney. Énervé, un jeune homme de 20 ans à cette époque a lancé un couteau en direction de son beau-père. Il s’est planté dans sa poitrine. Des faits qui lui valent une comparution devant le tribunal correctionnel de Dinant pour une tentative de meurtre. Rien que ça.

Ce jeune homme avait tout sauf une vie productive. Il passait ses journées sur son ordinateur et à promener son chien. "Il était aussi connu pour être un consommateur de stupéfiants : cannabis, cocaïne et champignons. Il avait arrêté de consommer tout ça trois mois avant les faits", explique le parquet de Namur.

À cran ce 29 novembre 2017, plus que probablement à cause de son sevrage, ce jeune Cinacien s’est disputé avec sa mère. Il l’a bousculée deux fois. Son beau-père a voulu s’interposer. "Il a pris un couteau sur le plan de travail de la cuisine et l’a lancé dans sa direction. La victime a été hospitalisée en soins intensifs et son état de santé s’est dégradé au fil des heures. Ses jours étaient en danger", poursuit le parquet de Namur. Heureusement, l’issue n’a pas été dramatique.

Le tribunal devra trancher : le prévenu a-t-il voulu tuer son beau-père ce jour-là ? Du côté du parquet de Namur, on en est convaincu. On requiert 18 mois de prison avec sursis probatoire. Dans le chef de la défense, on pense tout le contraire. "Monsieur a utilisé un couteau, arme létale et a touché des organes vitaux. Les blessures ont d’ailleurs été conséquentes. Une courte distance (2,80m) séparait par ailleurs les deux protagonistes", indique le substitut Bertens. Pour Me Delhez, à moins que son client ait une compétence dans le lancer de couteau, rien ne permet d’affirmer qu’il y avait une intention de donner la mort. "Il a lancé le couteau dans une direction, il s’est planté de manière fortuite. C’était un geste de colère, ce n’est qu’après qu’il a réalisé les conséquences que cela aurait pu avoir." Une disqualification des faits en coups et blessures volontaires est demandée. Jugement le 9 mars.