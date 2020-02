C’est sous les liens de la détention préventive que Jonathan (1983) avait comparu fin janvier devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de violences récurrentes sur sa compagne. Avec une particularité assez désagréable, celle que la victime souffre d’une déficience physique car elle est atteinte de fibromyalgie. Les faits s’étaient produits entre mars 2017 et novembre 2019 à Anhée. "Le couple a entretenu une première relation il y a dix ans. Ils se sont séparés et remis ensemble en 2017. Selon madame, les violences ont débuté huit mois après la reprise. Elles se sont intensifiées et sont devenues récurrentes, voire quotidiennes. Mais elle ne déposait jamais de plainte. Il fallait des appels et témoignages du voisinage pour qu’il y ait des interventions", a indiqué le parquet de Namur lors de l’audience.

Parmi les faits épinglés, on retiendra notamment un épisode de violence sur le halage le long de la Meuse. Devant des témoins, Jonathan a giflé quatre fois sa compagne. C’était en mars 2017. A une autre reprise à leur domicile, il lui a tiré les cheveux et écrasé des biscuits au visage. Un troisième et dernier fait qui remonte à novembre 2019, toujours à leur domicile, est lui encore plus violent. Jonathan a jeté sa femme au sol et lui a marché dessus. Avant d’enchaîner les coups de poing. Onze au total, en plein visage. Il lui lancera ensuite un verre qu’il venait d’éclater. En plus des nombreux hématomes, la victime a subi une fracture du nez, une commotion cérébrale et a été coupée au doigt avec section d’un tendon. Lorsqu’il a été entendu par le président du tribunal, le prévenu n’a reconnu qu’une partie des faits et tout en mettant en cause le comportement de sa compagne, portée sur la boisson et parfois hystérique selon ses dires.

Ce mercredi matin, il a été condamné pour l’ensemble de son œuvre à 40 mois de prison avec sursis probatoire. Parmi les conditions figurent celles d’avoir un suivi psychologique et de suivre une formation de gestion de la violence.

S.M