C’est par défaut que le parquet de Namur a requis un an de prison, ce mardi matin, à l’encontre d’un habitant de Bièvre. Le 13 août 2019, sous l’influence de cocaïne et d’alcool, cet individu a pété les plombs au volant de son véhicule. “Il zigzaguait devant une autre voiture et faisait des queues de poisson. Il s’est à un moment stoppé au milieu de la route. L’automobiliste qui le précédait l’a dépassé. Arrivé à un rond-point, le prévenu l’a volontairement percuté par l’arrière”, explique le ministère public qui a requis quatre mois supplémentaires pour les faits liés à la consommation de stupéfiants.

Le prévenu est sorti de son véhicule pour menacer le conducteur de la voiture qu’il venait d’emboutir. Un témoin des faits, qui a voulu intervenir, s’est quant à lui ramassé un coup de poing. “Après 15 minutes, la police n’était toujours pas là. Le conducteur embouti a voulu quitter les lieux. Le prévenu s’est saisi d’un manche de pioche et lui a couru après”, ajoute le parquet de Namur. Jugement le 1er mars.