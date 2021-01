Dix-huit mois de prison avec sursis probatoire ont été prononcés, ce mercredi par le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un homme poursuivi pour des faits de harcèlement et de menaces de mort, commis le 24 avril 2019 à Dinant à l'encontre de son épouse. Cet homme avait quitté son domicile, situé en province de Luxembourg, avec la ferme intention de la tuer car elle venait de le quitter. Il avait confié son chien à un ami, fait ses adieux à sa famille et s'était mis en route pour en finir. En chemin, il a fait part de ses envies meurtrières à un ami, originaire de Neffe, qui a immédiatement prévenu les services de police. "La route m'a fait du bien et je suis finalement allé chez cet ami pour discuter", a expliqué le prévenu à l'audience. A son arrivée à Neffe, il a été interpellé par la police.

Le prévenu avait déjà menacé son épouse d'en finir avec elle à plusieurs reprises. Il l'avait menacée de lui mettre une balle dans la tête si elle le quittait, lui avait montré une arme et des munitions en lui disant que tout était prêt, lui avait montré un article de presse évoquant un féminicide à Dinant et lui a avoué qu'il avait déjà voulu l'étouffer avec un coussin pendant qu'elle dormait.