Un simple coup peut parfois avoir des conséquences désastreuses. Ce n’est pas cet habitant de Vresse-sur-Semois, partie civile mais qui a été cité directement devant le tribunal par le prévenu, qui dira le contraire. L’homme a perdu l’usage d’un œil, à la suite d’un coup reçu, le 9 mars 2019.

Les faits se sont déroulés dans un café. "J’ai rejoint des amis et je me suis installé au bar", indique l’agresseur présumé. "Ce monsieur était derrière moi. Je savais qu’il ne m’aimait pas de trop. Je me suis dit que c’était peut-être le moment d’en parler. J’ai été le trouver mais il a refusé de me parler. J’ai quitté le café puis je suis revenu. Cette fois, c’est lui qui a insisté pour me parler. J’ai fini par accepter." Le prévenu dit avoir reçu un coup au visage après cette discussion. Ses lunettes sont tombées. Dans une réaction malencontreuse, il l’aurait touché au visage. Une version contredite par la victime. "Tout ça, c’est un tissu de mensonges. Je n’ai pas porté de coups. Si tous les gens qui se disputent se font éborgner, où va-t-on", lance-t-il.

Dans ce dossier, plusieurs personnes indiquent pourtant qu’il y a eu un échange de coups. Par contre, impossible dans l’état actuel des choses de savoir qui a frappé le premier. "Mais ce qui est certain, c’est que le coup porté par le prévenu était disproportionné", indique le parquet de Namur.

Pour la défense, la chronologie des faits à son importance puisqu’elle plaide la légitime défense. Elle s’interroge par ailleurs sur la responsabilité de son client quant à la perte de l’usage de l’œil droit. "Est-ce le coup qui a occasionné cela ou le fait que monsieur n’a été à l’hôpital que deux jours plus tard ?" De l’autre côté de la barre, on réagit vivement à ces éléments. "L’œil de mon client a été scindé en deux et a été perforé. Le médecin légiste a même émis l’hypothèse qu’un coup-de-poing américain a pu être utilisé vu la gravité des blessures. Je ne vois dès lors pas comment un coup donné dans le vide en déséquilibre aurait pu occasionner cela." Vu les enjeux, le tribunal devrait convoquer les différents témoins lors d’une prochaine audience.