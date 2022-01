Une peine de travail de 200heures, ou deux ans de prison en cas d’inexécution et 1.250€ à titre provisionnel à verser à la victime, en attendant le rapport d’un docteur. C’est la peine à laquelle un habitant de Vresse-sur-Semois a été condamné ce mardi matin par le tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de coups et blessures.

Ceux-ci remontent au 9 mars 2019, dans un bistrot de Vresse-sur-Semois et ont eu de lourdes conséquences pour la victime qui a perdu l’usage d’un œil à la suite d’un coup de poing reçu.

L’agresseur avait expliqué, lors de l’audience du 9 novembre, qu’il y avait eu plusieurs scènes lors de cette soirée. "J’ai rejoint des amis et je me suis installé au bar. Ce monsieur (Ndlr : la victime) était derrière moi. Je savais qu’il ne m’aimait pas de trop. Je me suis dit que c’était peut-être le moment d’en parler. J’ai été le trouver mais il a refusé d’échanger avec moi. J’ai quitté le café pour me rendre à un bal, afin de voir si ma fille était là. Je suis ensuite revenu au café. Cette fois, c’est ce monsieur qui a insisté pour me parler. J’ai fini par accepter", disait-il. Selon lui, il avait reçu le premier coup. C’est dans un geste malencontreux qu’il aurait ensuite blessé son opposant à l’œil. Il plaidait la légitime défense.

Un tissu de mensonges, selon la victime, qui assurait n’avoir porté aucun coup malgré les déclarations de plusieurs témoins qui évoquaient un échange de coups. "L’œil de mon client a été scindé en deux ! Il était perforé. Le médecin légiste a même émis l’hypothèse qu’un coup de poing américain aurait pu être utilisé vu la gravité des blessures. Je ne vois dès lors pas comment un coup donné dans le vide en déséquilibre aurait pu occasionner cela", disait son avocat.

Le tribunal n’a pas suivi la thèse de la légitime défense. Il n’a pas non plus suivi celle de la victime, qui avait été citée directement par le prévenu, et qui affirmait n’avoir porté aucun coup puisqu’il l’a condamnée à quatre mois de prison également.