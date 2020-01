Les violences ont été récurrentes mais la victime ne déposait jamais plainte.

L'audience correctionnelle de ce mercredi matin à Dinant était essentiellement consacrée aux violences conjugales, de plus en plus nombreuses. Parmi ces affaires, celle de Jonathan (1983) poursuivi pour des violences récurrentes sur sa compagne par ailleurs déficiente physique car souffrant de fibromyalgie, entre mars 2017 et novembre 2019 à Anhée.

« Le couple a entretenu une relation il y a dix ans. Ils se sont séparés et remis ensemble en 2017. Selon madame, les violences ont débuté huit mois après la reprise. Elles se sont intensifiées et sont devenues quotidiennes. Mais elle ne déposait jamais de plainte. Il fallait des appels et témoignages du voisinage pour qu'il y ait des interventions », a indiqué le parquet de Namur.

Plusieurs faits ont pu être épinglés grâce aux témoignages. Comme celui de mars 2017, sur le hallage le long de la Meuse, où Jonathan a giflé quatre fois sa compagne. Ou celui de novembre 2019, au domicile du couple. Le prévenu l'a jetée au sol et lui a marché dessus. Avant d'enchaîner les coups de poing. Onze au total, au visage. Il lui lancera ensuite un verre qu'il venait d'éclater. En plus des nombreux hématomes, la victime a subi une fracture du nez, une commotion cérébrale et a été coupé au doigt avec section d'un tendon. Entendu, le prévenu n'a reconnu qu'une partie des faits et en mettant en cause le comportement de sa compagne, portée sur la boisson et parfois hystérique. Quatre ans avec sursis ont été requis à son encontre. Jugement le 19 février.