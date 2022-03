Un habitant d’Hastière poursuivi pour avoir vendu de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis, entre janvier et octobre 2017 à Hastière, a écopé ce mardi matin d’une peine de deux ans de prison et d’une amende de 8.000€. Le tout assorti d’un sursis probatoire.

Lorsqu’il a été interpellé, il détenait deux sachets de "poudre blanche" dans une chaussette, 700€ et trois gsm. Ceux-ci étaient, selon lui, destinés à être envoyés en Afrique. Les 700€ provenaient selon lui de son chômage. Enfin la cocaïne était pour sa consommation personnelle, selon ses dires. Néanmoins, la visite domiciliaire réalisée chez lui dans la foulée a été positive et intéressante pour les enquêteurs. Ses téléphones ont été exploités. "Monsieur a été en contact avec des numéros hollandais bien connus. On a trouvé un numéro de compte dans ses SMS. Il renflouait régulièrement son compte bancaire", disait le parquet de Namur qui évoquait une somme de près de 15.000€ engrangée dans le cadre de ce trafic.