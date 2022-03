En 2010, une Florennoise a tragiquement perdu son mari qui s’est suicidé dans le grenier de la maison de sa sœur. Mais pour elle, son homme a été victime d’un meurtre. Elle soupçonne des membres de son ancienne belle-famille et de son entourage de l’avoir tué. C’est ainsi qu’elle a, en 2020 avec son compagnon de l’époque, harcelé et menacé une dizaine de personnes. Six d’entre elles se sont constituées parties civiles.

Son ex-compagnon est poursuivi pour harcèlement, menaces, coups et détention d’une arme et de munitions. C’est lui qui a commis la majeure partie des faits. "Quand elle m’a expliqué ça, j’ai commencé à jouer à l’enquêteur. J’ai par la suite obtenu une lettre de quelqu’un qui m’affirmait que certaines des parties civiles avaient commis un meurtre. Pendant un mois, je n’ai plus dormi. Je mettais par écrit toutes les possibilités, je suis tombé dans la paranoïa", explique-t-il.

En une soirée, le couple a notamment passé 15 coups de téléphone à une de ces personnes. "Il s’est fait passer pour un policier et indiquait à ma cliente qu’elle devait se rendre au poste de police le plus proche car elle faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. Ce numéro était celui de la prévenue. Laquelle a aussi téléphoné pour l’insulter et la menacer", dit la partie civile. Dans une grande surface, l’ex-compagnon a aussi giflé un de ces "suspects". Il les menaçait également sur les réseaux sociaux. Il leur a envoyé une photo d’une carabine de chasse et de munitions. Leur but était de les faire craquer.

Pour le parquet de Namur, le fond de ce dossier relève de la psychiatrie. Une première expertise psychologique préconisait l’internement du prévenu. "Mais après une mise à jour, il ne souffrait plus de ce trouble mental qui altérait sa capacité de discernement", précise le ministère public. "Mon client a été victime d'une crise psychotique unique. Il était pris par un démon qui le possédait, cela échappait à sa volonté", plaide son avocat.

Des peines de deux ans et huit mois, avec sursis probatoire, ont été requises. Jugement le 28 avril.