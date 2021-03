Que s’est-il passé dans la tête de ce Bruxellois né en 1948, poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dinant pour outrage public aux mœurs envers des mineurs, en juillet 2018 ? On peut réellement se poser la question.

À trois reprises, à Bièvre les 23 et 26 juillet 2018 et une fois à Paliseul le 25 juillet, l’homme s’est promené nu, dans les bois, alors que des jeunes scoutes de 14 et 15 ans s’y trouvaient. Lors de son interpellation, le long de la N97, il regagnait son véhicule, toujours en tenue d’Adam… "Je voulais simplement savoir si elles allaient me voir", a-t-il expliqué mercredi lors de l’instruction d’audience. Une explication que le président du tribunal a peiné à comprendre. "Elles vous auraient également vu si vous aviez été habillé", lui a-t-il fait remarquer.

L’homme a néanmoins été plus loquace lorsqu’il a été entendu par les services de police. À en croire ses propos, il voulait simplement effrayer ces jeunes filles parce qu’il trouvait cela "marrant." Il a également évoqué des reportages sur la nudité en Afrique. Selon lui, là-bas, se promener nu ne choque personne. "Monsieur semble s’étonner de la judiciarisation de ce dossier car, dit-il, les jeunes sont constamment confrontés à la nudité de nos jours. Il dit n’avoir ressenti aucune excitation, il voulait pimenter une existence peu satisfaisante. C’est interpellant", a indiqué le parquet de Namur qui a requis 18 mois de prison. La défense a plaidé des mesures probatoires. Jugement le 14 avril.