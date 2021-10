Laurent (prénom d’emprunt), un quinquagénaire de Bièvre, est un consommateur de cannabis de longue date. Cela fait 25-30 ans qu’il fume. Et ce n’est pas sa comparution devant le tribunal correctionnel de Dinant de ce jeudi matin, pour culture et vente de cannabis, qui compte le faire arrêter.

En 2020, les policiers ont découvert cinq plants de cannabis chez lui. "Je cultivais pour éviter de devoir en acheter. Le reste, je ne le vendais pas. Je l’échangeais contre du bois ou des services", précise-t-il.

Comme souvent dans les dossiers de stups, des conditions probatoires sont évoquées. La principale, pour les consommateurs, est de stopper toute consommation. D’autant que Laurent fume chez lui en présence de ses deux enfants dont un né en 2011. "Il fume sous la hotte de la cuisine et en soirée. Ça sent le joint dans la chambre de l’enfant", précise le parquet de Namur. Son aîné, qui a plus de 16 ans, fume également. "Mais il n’a pas besoin de moi pour trouver du cannabis… Je suis mal placé pour lui faire la leçon. Le sujet est très banalisé, même à la télé", reprend le prévenu.

Malgré la perche tendue par le président, le Bièvrois ne compte pas stopper sa consommation. "Je fume de manière récréative et dans une démarche artistique. Cela m’aide également à me calmer car je suis nerveux." Un an avec sursis probatoire a été requis. Jugement le 9 décembre.