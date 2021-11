Le dossier était déjà venu devant le tribunal correctionnel de Dinant en avril dernier et avait été mis en continuation pour permettre à un jury d’experts de rencontrer le prévenu.

Ce dernier, père de famille, est poursuivi pour avoir téléchargé plus de 30.000 fichiers pédopornographiques entre 2012 et 2016. Pas par plaisir, selon lui. Mais plutôt pour s’assurer qu’il ne pourrait jamais devenir pédophile. "J’ai été brimé durant plusieurs périodes de ma vie. Depuis, je sais très mal exprimer mes sentiments et je suis incapable de ressentir la moindre émotion. J’ai par contre une peur immense de faire mal, de me montrer violent, de tuer", expliquait-il. C’est son épouse qui a trouvé ces documents sur son ordinateur.

L’homme dit avoir fait pareil pour s’assurer qu’il ne tuerait jamais quelqu’un. Il avait consulté un cold case qui se passe aux Etats-Unis. Le 25 février 1957, le corps meurtri d’un garçonnet a été retrouvé dans un carton à Philadelphie. "Je sais maintenant que je ne tuerai pas quelqu’un", ajoutait-il.

Face à ces déclarations, et au rapport des experts qui indiquent qu’il n’y a pas de déviance pédophile dans le chef du prévenu, le parquet de Namur reste dubitatif. "Monsieur dit voulait se mettre à l’épreuve. Quand je vois la longueur de la période infractionnelle et le nombre de fichiers téléchargés, je me pose toujours la question du plaisir", indique le subsitut Bertens qui requiert un an de prison.

Son avocate compare le téléchargement de ces 30.000 photos et vidéos pédopornographique à une "démarche scientifique." "Ce monsieur a une intelligence supérieure à la moyenne et a des relations sociales désastreuses. C’est pourquoi il n’a jamais su trouver sa place à l’école et dans notre monde. Il y a évidemment des enfants derrière ces documents. Le nombre de documents téléchargés, je l’explique par un trouble autistique et par le fait que c’est un scientifique. Lorsqu’il effectue des recherches, il va au finish. Il cherche tout ce qu’il est possible de trouver. Je ne pense pas qu’il voulait se mettre à l’épreuve, mais plutôt à l’abri."

Jugement le 15 décembre.