Coups simples, menaces, viol. Un habitant de Beauraing est en aveux. Mais sans plus. "Il s’est passé ce qu’il s’est passé. Je ne peux pas retourner en arrière." De fait. Au lieu de partir suite à la rupture survenue en septembre 2020 dans son couple, l’homme s’incruste au domicile de son ex et la fait vivre dans un climat de peur. Jusqu’à cette date du 28 mai 2021 où il lui impose un viol. Le Parquet requiert 3 ans sans s’opposer à un sursis strict.

Comme l’explique le substitut Hélène Mascart, le contexte est pour le moins particulier. Le couple se forme en octobre 2018. La dame est reconnue comme invalide. Début 2020, le prévenu tombe dans une profonde dépression et 9 mois plus tard, la dame décide de rompre. Mais l’homme ne part pas, faute d’avoir trouvé autre chose. Il dort au rez-de-chaussée. Elle occupe l’étage. "Mais il ignore les demandes faites par son ex de respecter son intimité", souligne le parquet. En février 2021, la femme fait l’objet d’une violente agression constatée par certificat. Il la harcèle, l’humilie en diffusant sur Facebook des photos d’elle en petite tenue, "comme cela, on saura qui est la pute de Beauraing." Et puis il y a cette scène de viol. Pour qu’il parte, elle a inventé qu’elle avait une nouvelle relation. Une annonce qui a eu l’effet inverse. "Tu m’as trompée. Je vais te salir."

Des faits qualifiés de gravissimes sur une personne vulnérable, ce qui est une circonstance aggravante. Constituée partie civile, la victime explique - par la voix de son conseil - cette violence qui monte crescendo depuis la demande de rupture. L’avocate témoigne : "tous les 15 jours, elle appelle en panique." La situation reste complexe.

La défense peine quant à elle à expliquer le passage à l’acte. Contrairement à ce qu’il laisse paraître, son client émet des regrets par rapport à ce qui s’est passé. Il a déjà fait 6 mois de préventive et son employeur est prêt à le reprendre dès janvier. Il sollicite aussi le sursis probatoire avec une formation de type Praxis (gestion de la violence). Jugement le 24 novembre.