Un vol par escalade a été commis dans la nuit du 21 au 22 juillet 2020 au sein de l’ancien commissariat de police de la zone Haute-Meuse, à Dinant. Un homme a volé cinq gilets pare-balles, une matraque, un brassard de police, une paire de menottes et des talkies-walkies. Il s’était introduit dans les locaux, vides car tous les policiers qui travaillaient cette nuit-là étaient en intervention, en grimpant au-dessus d’une barrière et en utilisant une échelle pour passer par une porte laissée ouverte.

Ce mardi matin, l’auteur de ce vol peu banal a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant. Il n’a pas pu fournir d’explications à ce vol. Il a par contre pu en donner le contexte. Sous l’influence d’alcool et de stupéfiants, il participait à une garden-party à Anseremme quelques heures avant les faits. Il avait parqué son véhicule dans le centre de Dinant. Un ami devait le ramener mais ce dernier, ivre, a été embarqué par les forces de l’ordre qui ont aussi ramené son pick-up au commissariat. Problème, les clés de la voiture du prévenu se trouvaient à l’intérieur.

Sans plan B pour rentrer chez lui, ce dernier est revenu jusque Dinant et s’est présenté au commissariat où il a aperçu le pick-up de son ami dans la cour. Trouvant porte close, il a escaladé une barrière et s’est introduit dans les locaux. Il voulait récupérer les clés de son véhicule. Il en a profité pour fouiller le commissariat à visage découvert et voler le matériel de police.

L’individu a quitté les lieux comme si de rien n’était. Il a passé la nuit dans son véhicule dans et sous lequel il avait planqué le matériel volé. Il est revenu de lui-même, le lendemain au commissariat, dans le cadre d’un autre dossier. Les policiers qui l’ont reconnu via les images des caméras de surveillance internes, l’ont reconnu et l’ont interpellé. Lors de l’audience, le suspect a reconnu les faits mais a été incapable d’expliquer pourquoi il avait volé ce matériel.

Quinze mois de prison avec sursis probatoire ont été requis par le parquet de Namur. Jugement le 11 janvier.