Un des gérants est intervenu et a mis les braqueurs en fuite.

Le 24 janvier dernier, trois individus ont été privés de liberté après avoir tenté de braquer un commerce (supérette/fleuriste) situé en bas du Froidvau, à Dinant. Il s'agissait de deux hommes nés en 1988 et 1997 et d'une femme née en 1975. Tous trois ont comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant ce mercredi matin.

Les faits s'étaient produits en fin de matinée, vers 11h00. Les deux hommes, qui s'étaient déjà rendu dans le magasin au petit matin, se sont présentés dans le commerce une seconde fois, cagoulés. L’un d’eux, en situation irrégulière en Belgique, était porteur d’une arme factice et a exigé la caisse pendant que son complice, déjà bien connu de la justice, tenait la porte. « Au cas ou la porte se verrouillait », a expliqué l'intéressé à l'audience.

Un des gérants ne s'est toutefois pas laissé faire et a mis les deux braqueurs en fuite. Leur complice les attendait au volant d'un véhicule, 200m plus loin. Mais cette dernière a indiqué qu'elle n'était pas du tout au courant qu'ils étaient en train de commettre un braquage. « La personne qui est intervenue a pu retirer la cagoule d'un des auteurs, ce qui a facilité leur identification après leur interpellation. Ils ont rapidement pu être arrêtés car leur voiture est tombée en panne d'essence et était facilement identifiable », a indiqué le parquet de Namur.

Un des deux braqueurs et la conductrice risquent deux ans de prison, le second braqueur trois ans. Jugement le 20 mai.