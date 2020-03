Il a été retrouvé à Marche-en-Famenne grâce à la géolocalisation de son GSM.

Le 31 janvier 2017, un entrepreneur cinacien a été enlevé et séquestré par trois personnes. De Ciney, il a été emmené à Marche-en-Famenne où il a reçu des coups et a été menacé. C'est grâce à la géolocalisation de son GSM et au fait que son épouse a assisté au début de la scène à Ciney qu'il a pu être retrouvé. Ce mardi matin, les trois individus ont été condamnés à des peines de 30 mois de prison, avec un sursis de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive.

A l'origine des faits : une somme de 40.000€ que cet entrepreneur devait à l'un des trois prévenus qui avait effectué des travaux en sous-traitance pour lui, avec son père. « On a fait deux façades isolantes. Il a été payé par les clients, mais ne nous a jamais payés », expliquait Anil lors de l'audience. « On n'avait jusqu'alors jamais connu de souci de ce genre. Sans cet argent, on a eu des problèmes avec nos fournisseurs. » Selon lui, d'autres ouvriers ont connu la même mésaventure et c'est de cette manière qu'il a su où habitait cet entrepreneur. « On savait ça grâce à certains de ses ouvriers qui ont, eux aussi, voulu être payés des travaux effectués. Sur place, je lui ai demandé de monter dans la voiture pour discuter. Ce qu'il a fait sans résister et sans qu'on lui mette de pression. Mais quand il m'a dit qu'il ne pourrait pas me payer tout de suite, j'ai perdu le contrôle », terminait le principal prévenu.