Atterrant. Le qualificatif est utilisé par le président Renaud Hauquier et le substitut David Lengrand pour décrire les faits commis par ce jeune Rochefortois (1997), la nuit du 29 au 30 avril 2016. Avec un mineur d’âge, il a violé une jeune femme née en 1995 qui était complètement ivre, et donc vulnérable. Le plus jeune d’entre eux a même filmé une partie de la scène. Il l’a diffusée, "mais on ne sait trop à qui", a expliqué le parquet de Namur. Au cours de la soirée, une paire de bottines et une enceinte Bluetooth ont aussi été volées chez la victime. "Mon client a croisé son ami en pleine rue cette nuit-là. Ce dernier lui a dit que cette fille les invitait chez elle. Mon client voulait fuir son papa qui voulait qu’il rentre. Tous avaient bu. Après avoir mangé quelque chose à l’appartement de cette jeune fille, des préliminaires entre elle et mon client, lequel a interprété cela comme une volonté d’avoir une relation sexuelle. À 19 ans, il y a vu une opportunité et est passé à l’acte", a indiqué la défense.

Les deux individus ont chacun eu une relation avec la jeune femme qui, vu son état, était incapable de consentir à cette relation. Elle était, selon eux : "crevée saoule, vaseuse, comateuse." Le plus jeune d’entre eux, qui a filmé une partie des ébats, dira lors d’une de ses auditions qu’elle a tenté de repousser son ami mais que ce dernier n’a eu aucun mal à arriver à ses fins "tellement elle était incendiée."

Le Rochefortois ne s’est pas arrêté à cet exploit. Après les faits, il n’a pas hésité à insulter et à harceler la victime et sa famille. Il a notamment publié une photo sur les réseaux sur laquelle il écrivait "on vous baise tous. Surtout toi, grosse pute." Il a aussi lancé des sacs-poubelles sur la voiture de son père. "J’avais 19 ans et il y avait un contexte d’alcool. J’ai bien changé depuis", a indiqué le prévenu.

Absente lors de l’audience, la jeune fille souhaite aujourd’hui que son statut de victime soit enfin reconnu. "La rumeur selon laquelle elle est une fille facile circule dans Rochefort. Elle a le sentiment d’être jugée, de ne pas être crue", a précisé son avocat. Deux ans sont requis par le parquet de Namur. Jugement le 23 décembre.