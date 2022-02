Les pompiers se sont rendus sur place avec trois citernes des casernes de Ciney, Andenne et Marche-en-Famenne, une autopompe d’Andenne et de Huy et une auto-échelle de Dinant.

« Le bâtiment est complètement sinistré mais la dépendance jouxtant le bâtiment a été préservée », a précisé le porte-parole. La cause de l’incendie n’est pas encore connue. La police, Orès et la société des eaux sont sur place.

Un incendie a complètement ravagé une habitation d’Havelange, mardi matin vers 7h, rue Malihoux, indique le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.