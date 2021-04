A partir du 20 avril prochain, à la demande urgente de la Ville, le SPW va procéder à la rénovation de la voirie, Place Roi Albert 1er et rue de Behogne (portions très abîmées devant l’Hôtel de Ville et au passage piétons à proximité du rond point).Les travaux ont été confiés à la SA SOCOGETRA.. Sauf intempéries majeures, ces travaux seront terminés pour le WE du 1er mai.

Durant les travaux, une déviation du trafic, dite « déviation kermesse », sera mise en place. Les travaux ne concernant que le revêtement « entre filets d’eau », l’accès aux trottoirs, et donc le cheminement piétonnier vers les commerces, services et habitations, sera maintenu. L’accès aux propriétés riveraines par véhicule pourra être momentanément compliqué durant les périodes de travail de l’entrepreneur.

Par contre, la circulation des véhicules de transit, même légers, sera totalement interdite.