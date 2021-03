Une enquête a été ouverte à la suite de l'incendie qui s'est déclaré lundi après-midi à Ciney au sein de l'entreprise Carrière de Lienne. C'est ce que rapporte le parquet de Namur ce mardi midi.

Si lundi au moment de l'incendie, on indiquait sur place qu'un canon à chaleur pouvait en être à l'origine, un expert et le labo de la PJF qui sont descendus sur place voyaient plus larges. « Ils ont relevé "des choses bizarres" et "des éléments suspects", notamment la présence de deux foyers distincts. Il n'est pas exclu que l'incendie soit d'origine criminelle, toutes les possibilités sont ouvertes", a précisé le parquet de Namur.

L'enquête a été confiée à la section enquêtes et recherches de la Zone de police Condroz Famenne.