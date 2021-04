Un important incendie s’est déclaré ce lundi matin, vers 8h30, dans un hangar du centre de tri des déchets Achêne Recyclage et qui contenait des cartons et des plastiques. Au total, une vingtaine d’hommes venus des casernes de Ciney, Dinant, Yvoir, Rochefort et Beauraing se sont rendus sur place avec une autopompe, une pompe gros débit, trois citernes, un élévateur et un véhicule officier. une quantité importante d’eau était nécessaire pour venir à bout du brasier.

Cet incendie a provoqué d’importants dégagements de fumées. Le personnel des entreprises voisines a été invité à rester confiné, à l’instar des habitants de Leignon et d’Achêne en attendant que la Protection civile, appelée en renfort, procède à des analyses. "Vers 11h00, nous avons appris que la toxicité de ces fumées était normale. Il n’y a pas eu besoin de procéder à des évacuations", a indiqué Patrice Liétars, porte-parole de la zone Dinaphi.

L’incendie a été maîtrisé au bout de quelques heures et n’a pas fait de blessé. Son origine est pour l’instant inconnue.