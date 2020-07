CETT Monseu explique : "L’entreprise réceptionne et collecte différents types de déchets, cartons, plastiques, bois, inertes, ferrailles, PMC, provenant de démolitions, de parcs à conteneurs, de divers secteurs d’activités couvrant une grande partie de la Wallonie. L’entreprise ne traite que les déchets autorisés dans le cadre de son permis d’exploiter et tient à préciser que ces déchets ne sont en aucun cas de type dangereux. L’entreprise effectue alors différents tris mécaniques et manuels afin de pouvoir envoyer ces déchets vers plusieurs filières de recyclage et les résidus sont envoyés en incinération. L’entreprise a toujours été soucieuse du respect environnemental et a régulièrement fait des investissements conséquents afin de réduire l’impact de son activité vis-à-vis des riverains. C’est dans cette optique qu’un hangar a été érigé il y a 6 mois suivant le respect des différents permis délivrés."

Le feu a démarré dans un tas de déchets industriels recyclés qui se trouvaient sous ce hangar ouvert d’une superficie de 2700 m² et d’une hauteur allant jusque 14 mètres ainsi que dans un autre endroit, à l’extérieur, à plus de 100 mètres du premier départ. Le développement de cet incendie a été rapide et intense et s’est propagé dans un 2ème hangar de 900 m² au sein de l’entreprise. Les 2 hangars qui ont été détruits abritaient des déchets triés prêts à être redirigés. Suite aux rayonnements de l’incendie, des ballots de cartons compressés se sont enflammés mercredi matin.

Vu l’intensité et la rapidité du foyer, les services d’incendie sont intervenus en nombre avec l’appui d’une dizaine de casernes venant de 3 zones différentes. (DINAPHI, LUXEMBOURG, NAGE) La protection civile est également intervenue en renfort afin d’approvisionner le site en eau en allant pomper, dans la L’Homme, à proximité du Pont de Pierre à Rochefort. Celle-ci a aussi réalisé diverses analyses afin de contrôler la qualité de l’air et l’éventuelle toxicité des fumées.

"Des prélèvements ont été effectués à plusieurs reprises. Les résultats sont rassurants car ils ne présentent pas de toxicité anormale."Dans la journée de mercredi, le feu était sous contrôle sans avoir pu être éteint. Malheureusement compte tenu des caractéristiques des produits qui brûlent et de leurs méthodes de stockage, il faudra encore plusieurs jours pour pouvoir éteindre complétement l’incendie. "En effet, la chaleur, au cœur des tas, est très intense et impose de pouvoir les étendre sur la dalle de béton afin de pouvoir les arroser en quantité sur de faibles épaisseurs. L’importante quantité d’eau utilisée afin de réduire l’intensité du feu a eu pour conséquence de générer d’épaisses vapeurs d’eau qui se sont ajoutées aux fumées provoquant le brouillard qui s’est répandu sur les villages avoisinants. Dans la journée de ce vendredi, différentes réunions avec les autorités, les services compétents, les assurances, les experts et les représentants de l’entreprise CETT P.MONSEU se sont tenues. Suite à l’incendie et à l’importance du foyer, les experts mettent en doute la stabilité de l’édifice et en interdisent l’accès. Durant cette réunion, il a été convenu d’étendre les différents tas qui se trouvent devant le bâtiment afin de les arroser et, vu l’impossibilité d’accéder au bâtiment, de laisser se consumer les déchets qui se trouvent encore sous le hangar."

L’entreprise suggère à toute personne ayant subi un dommage d’introduire un dossier auprès de sa propre compagnie d’assurances qui reviendra vers la société. "Malheureusement, l’incendie risque de durer encore plusieurs jours. L’entreprise, frappée de plein fouet, a dû stopper ses activités et mettre près de la moitié de son personnel en chômage pour force majeure. L’autre partie du personnel assiste les services d’incendie dans la lutte contre le feu et dans la protection du reste du site. L’entreprise regrette vivement la situation actuelle et est consciente des différents désagréments que l’incendie provoque auprès de la population. Elle tient à présenter ses excuses auprès des différentes personnes impactées."