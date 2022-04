Deux habitations ont été touchées par un incendie, jeudi après-midi, dans le centre d’Anthée (Onhaye), indique le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.

Le feu s’est déclaré au niveau de la toiture d’une des habitations et s’est propagé à la seconde. Les pompiers de la zone Dinaphi et de la zone Nage se sont rendus sur place avec deux autopompes, deux auto-échelles et une citerne.