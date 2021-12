Un incendie s’est déclaré ce mercredi après-midi au 225 de la rue St-Jacques, indique le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart. Les pompiers des casernes de Ciney, Dinant et Beauraing sont sur place avec une autopompe, une citerne, une échelle et un balisage. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Il n'y a aucun blessé à déplorer.

© Dinaphi