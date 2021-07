La Ville de Ciney et le Centre Culturel ont décidé de mettre sur pied une collecte de dons pour les victimes de l'incendsurvenu rue Concorde mais aussi pour les victimes des inondations. Sont notamment recherchés des couvertures, des vivres non périssables, des vêtements (hommes-femmes-enfants) propres et en bon état, des bouteilles d'eau,...

Les dons peuvent être apportés à la salle polyvalente Cecoco ce vendredi jusqu'à 20h00 et samedi entre 9h00 et 14h00