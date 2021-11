Le 14 mars 2018, un important incendie a ravagé un immeuble à appartements de la rue Edouard Dupont à Dinant. Ce mercredi matin, l’ancienne locataire du 1er étage, une mère de famille de quatre enfants née en 1994, a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant. Cinq ans de prison ont été requis à son encontre par le parquet de Namur, qui ne s’est pas opposé à un sursis probatoire strict.

En début de soirée ce jour-là, cette jeune femme a mis le feu à son canapé et à un matelas. Ses enfants étaient toujours à l’école tandis que le plus jeune était chez sa nourrice. Elle voulait, selon les explications données ce mercredi, mettre fin à ses jours car elle ne s’en sortait plus. "Je n’ai pas mis le feu pour m’amuser. Je faisais une dépression et je ne le savais pas. Quand j’ai vu un voisin, j’ai choisi d’appeler les secours et j’ai quitté l’immeuble", a-t-elle expliqué.

À cette heure-là, le bâtiment était évidemment occupé. Un voisin est intervenu avec une échelle et les pompiers sont également venus sur place. Certains occupants coincés ont ainsi pu être secourus. D’autres avaient déjà pu sortir par leurs propres moyens, en sautant soit sur le toit d’une camionnette, soit en trouvant refuge sur le toit de l’immeuble voisin. "Un témoin a vu la prévenue sortir assez calmement de l’immeuble. Quand il lui a dit qu’il y avait le feu. Elle a répondu : "ho, je sais", a indiqué l’avocate de la partie civile. "Je suis gênée par les explications qu’elle donne. Si elle a mis le feu, c’est plutôt par vengeance que pour mettre fin à ses jours."

Les enquêteurs se sont en effet penchés sur cette question. La prévenue faisait l’objet d’une procédure d’expulsion car elle ne payait plus ses loyers. Elle a bouté le feu le jour ou cette décision judiciaire lui a été signifiée. "Cela ne m’aurait servi à rien. Je ne manquais pas d’endroits où aller", a réagi l’auteure des faits.

Pour son avocate, elle était dans la période "la plus sombre de sa vie", dans un "tunnel affectif compliqué". "Le jour des faits, elle a contacté une assistante sociale qui lui a répondu que ça irait mieux demain." Jugement le 22 décembre.