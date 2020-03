L'inquiétude règne en ce début de semaine chez les habitants et propriétaires de seconde résidence de la Vallée de Han, à Hastière. Ce dimanche soir, deux caravanes inoccupées sont parties en fumée. A l'arrivée des pompiers de la zone Dinaphi de la caserne de Beauraing avec une citerne et une autopompe, la première caravane était complètement embrasée. Avec le vent soutenu, le feu s'est propagé à la caravane voisine qui a elle aussi subi d'importants dégâts. Une troisième a pu être épargnée grâce à l'intervention de la police qui a éteint un second foyer à l'aide d'un extincteur. Les causes de ces incendies ne sont pas encore connues mais une chose est certaine : ils sont suspects. Deux foyers distincts ont été repérés dans ces caravanes inoccupées. L’auto-combustion est exclue. « La police est intervenue et a fait remonter cela au parquet de Namur », indique le bourgmestre d'Hastière Claude Bultot qui s'est rendu sur place.

Ce n'est pas la première fois que ce camping est touché par des incendies. « Ca doit être le 3e en six mois », poursuit Claude Bultot. « Et à chaque fois, ce sont des biens inoccupés. C'est quand même très bizarre, il y a quelque chose derrière tout ça. Une auto-combustion, ça peut arriver une fois. Mais quand les incendies se répètent, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. » Une situation confirmée par les secours qui reconnaissent s'y rendre « régulièrement. »

Les habitués du camping sont logiquement inquiets face à cette situation. « Ca fait presque 13 ans que je suis dans la Vallée et il n'y a jamais eu autant d'incendies sur un mois. Les gens ont des doutes sur une personne mais sans preuve, c'est compliqué », explique l'un d'entre eux. Une version confirmée par la propriétaire d'une seconde résidence originaire de Charleroi. «Vendredi, on a tenté de mettre le feu à un buisson qui donne sur un chalet inoccupé juste à l'entrée du camping mais il a pu être éteint. Depuis un an, il y en a au moins eu cinq. Avec le confinement, le(s) auteur(s) ont tout le loisir de mettre le feu puisqu'il s'agit principalement de secondes résidences dans lesquelles on ne peut pas se rendre. Tout le monde a peur. »

Une enquête est en cours pour faire la lumière dans ce dossier.