Les trains roulent à nouveau normalement entre Yvoir et Lustin, en province de Namur, mais des retards et suppressions restent possibles, a indiqué la SNCB peu après 8h30 sur son site internet. La circulation ferroviaire avait été interrompue lundi matin entre Yvoir et Lustin, à la suite d'un "incident sur les voies", selon la SNCB.