La scène a de quoi surprendre et celui qui l'a vécue en direct et partagée sur Facebook il y a quelques minutes ne décolère pas !

C'est une situation particulièrement ubuesque qui s'est déroulée sur le parvis de l'hôpital de Mont-Godinne. Une dame âgée y a fait un malaise. Des badauds lui sont alors immédiatement venus en aide et, vu la proximité (directe !) avec le centre hospitalier, ont bien entendu demandé de l'aide à l'accueil de l'hôpital. Ou la réponse fournie a fait sortir les témoins de leurs gonds...

"Alors là, je suis choqué 😠, écrit, sur les réseaux sociaux, un témoin direct de la scène. Une pauvre dame âgée qui tombe et se blesse à la tête juste devant l'hôpital de Mont-Godinne.Je préviens l'accueil et là j'ai cru à une caméra cachée 😠.Monsieur, nous ne pouvons rien faire, vous devez appeler une ambulance c'est le protocole.Non mais c'est une blague ou quoi ? Et bien non, j'ai appelé une ambulance pour qu'ils viennent la charger et la déposer 10 mètrse plus loin pfff 😤.J'en crois toujours pas mes oreilles et mes yeux, pauvre petite dame 😢"