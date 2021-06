Un ancien commerçant du centre de Ciney doit répondre de faux, usage de faux et destruction immobilière. Dix-huit mois de prison avec sursis et 3.000 euros d’amende sont requis.

Le jeune homme a signé une convention de bail commercial avec un propriétaire en 2014. “Un état des lieux a été réalisé, il n’y avait aucune trace d’humidité. Subitement, en 2015, il y a eu des infiltrations d’eau”, explique la partie civile qui représente le propriétaire. Un sac plastique contenant des serviettes et essuie-tout a été retrouvé dans le tuyau d’évacuation d’eau, provoquant ainsi une accumulation d’eau sur la toiture plate. Toiture plate sur laquelle des entailles ont été constatées sur le revêtement. “Ce monsieur a créé son préjudice qu’il a réclamé devant la justice de paix pour un trouble de jouissance”, indique la partie civile. Et il a eu gain de cause pour un montant de plus de 40.700€ et ce malgré la remise d’une fausse facture supplémentaire de 17.850€ pour des travaux réalisés. “Cette facture était initialement de 850€. Elle a été bidouillée, les numéros de téléphone, adresse mail, fax ont été modifiés.” La partie civile rappelle également que, par le passé, le prévenu déjà eu plusieurs soucis locatifs. À chaque fois, il y a eu des débuts d’incendie. “Mais il est à chaque fois passé entre les mailles du filet”, précise le parquet de Namur. La partie civile réclame au pénal 40.700€. Elle veut récupérer l’argent qu’elle estime injustement perdu.

Le jeune homme conteste tous les faits. Un expert judiciaire a indiqué que la toiture était vétuste. L’autre expert, mandaté par les parties civiles, n’a constaté les faits qu’après que le prévenu a remis les clés au propriétaire. Le locataire a dû réaliser des travaux pour ouvrir son commerce, avant de devoir constater qu’il existait des vice cachés selon son conseil. Quant à la fausse facture de 17.850€, le prévenu indique que c’est l’ancien patron de la société qui l’a rédigée.plaide la défense qui veut l’acquittement. Jugement le 8 septembre.